Банк России отмечает рост инфляционных рисков со стороны ряда внешних и внутренних факторов. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора, опубликованном в пятницу, 27 апреля, по итогам заседания совета директоров Центробанка.



«Во-первых, геополитические факторы и ускоренный рост доходностей на развитых рынках могут приводить к всплескам волатильности на финансовых рынках и оказывать влияние на курсовые и инфляционные ожидания. Кроме того, пока отсутствует определенность в отношении параметров налогово-бюджетных решений для оценки их влияния на динамику инфляции», — говорится в сообщении регулятора.

Оценка Банком России рисков, связанных с волатильностью продовольственных и нефтяных цен, динамикой заработных плат, возможными изменениями в потребительском поведении, не изменилась.