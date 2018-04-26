Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 27 апреля, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25%, говорится в сообщении регулятора.

«Годовая инфляция остается на низком уровне. При этом произошедшее в апреле ослабление рубля на фоне геополитической напряженности станет фактором более быстрого приближения темпов роста потребительских цен к 4%, но не создает рисков превышения цели по инфляции. Вместе с тем пока остается неопределенность относительно влияния произошедших событий на инфляционные ожидания. По итогам 2018 года инфляция прогнозируется в интервале 3—4% и будет находиться вблизи 4% в 2019 году», — отмечается в пресс-релизе ЦБ.

Центробанк по-прежнему предполагает, что денежно-кредитная политика станет нейтральной в 2018 году. При этом потенциал снижения ключевой ставки для формирования нейтральных денежно-кредитных условий уменьшился, учитывая рост процентных ставок на развитых рынках и повышение страновой премии за риск на Россию, полагает регулятор. «В дальнейшем, принимая решение, Банк России будет исходить из оценки инфляционных рисков, динамики инфляции и развития экономики относительно прогноза», — подчеркивается в сообщении.

Решение Центробанка совпало с прогнозами опрошенных Банки.ру экспертов.



Это третье заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке в этом году. Ранее, 9 февраля, регулятор принял решение понизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% , 23 марта — на 0,25 п. п., до 7,25% .

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 15 июня.