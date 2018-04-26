Агентство по страхованию вкладов c 28 апреля начинает выплату страхового возмещения вкладчикам столичного банка «Логос», чья лицензия была отозвана 20 апреля текущего года. Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Согласно полученному агентством реестру обязательств банка, за компенсациями на сумму около 15 млн рублей могут обратиться порядка 170 вкладчиков. Страховка будет выплачиваться в трех субъектах РФ, в том числе в Москве объем выплат оценивается примерно в 14,8 млн рублей (порядка 150 вкладчиков).

В период до 28 октября 2018 года прием заявлений на компенсации по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также сами выплаты осуществляются через Россельхозбанк. Список доступных подразделений банка-агента опубликован на сайте АСВ.



Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая, но в совокупности не более 1,4 млн рублей. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора. По счету в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 20 апреля 2018 года.