Банк России с 27 апреля установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 62,6027 рубля, что выше предыдущего дня на 85,33 копейки. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 76,1812 рубля. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 85,31 копейки.

«Антироссийские санкции, ожидания ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США будут негативно влиять на рубль в ближайшие месяцы. Я по-прежнему придерживаюсь восходящего движения пары доллар/рубль выше 65 рубля. На сегодня цель по курсу доллара находится на отметке 63,40 рубля, а по курсу евро – на 76,70 рубля», - комментирует Владислав Антонов, аналитик Альпари.

Как анализирует Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс», на валютной секции Московской биржи в начале дня ожидается консолидация основных мировых валют по отношению к рублю у уровней закрытия четверга. При этом в дальнейшем не исключены попытки укрепления российской валюты. Поводом к этому послужат высокие уровни на рынке энергоносителей.

«В результате пара USD/RUB к середине дня скомпенсирует часть роста предыдущей сессии. Выход же нефти марки Brent в район 75 долларов может привести к тому, что американская валюта сделает существенный шаг к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 62 рубля. Важным фактором для национальной валюты станет решение российского регулятора по ставке. На фоне роста волатильности и ослабления рубля, на наш взгляд, ЦБ сохранит кредитно-денежную политику без изменений, что уже учтено в котировках российских активов», - поясняет эксперт.

«Сегодняшнее заседание Банка России, скорее всего, пройдет незамеченным для рубля, несмотря на то, что регулятор с большой долей вероятности решит сделать паузу и не снизит ставку из-за недавних геополитических потрясений и падения курса национальной валюты», - прогнозирует Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс.

По его мнению, рубль, который традиционно довольно равнодушно относится к решениям регулятора, вряд ли продемонстрирует оживленную реакцию и продолжит следовать за общим настроем по доллару с оглядкой на поведение котировок нефти.

По словам аналитика Алор Брокер Алексея Антонова, сегодня давление на рубль ослабнет, и он вполне может откатиться ближе к уровню 62-62,5 рубля за доллар, что окажет негативное влияние на рынок акций. Однако во многом дальнейшая динамика курса будет определяться комментариями, последующими после решения по ставке.

«На горизонте ближайших дней считаем базовым сценарием консолидацию в диапазоне 61-63 руб/долл. Рассчитываем на постепенное дальнейшее сокращение риск-премий российских активов, и в качестве ключевого риска для рубля на текущий момент считаем тренд на рост доходностей UST», - прогнозирует Михаил Поддубский, ведущий аналитик группы анализа долговых рынков управления по исследованиям и аналитике ПАО «Промсвязьбанк».