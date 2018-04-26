АКРА повысило кредитный рейтинг РосЕвроБанка до уровня «А(RU)», прогноз — «стабильный», следует из релиза АКРА.

«Повышение кредитного рейтинга АКБ «РосЕвроБанк» обусловлено улучшением его риск-профиля, благодаря которому оценка собственной кредитоспособности (ОСК) банка была повышена до «а». Банк обладает умеренно высоким уровнем кредитоспособности по сравнению с другими кредитными организациями в Российской Федерации», — отмечается в сообщении.



По мнению АКРА, позитивно на рейтинг могут повлиять существенное снижение уровня проблемной задолженности, а также увеличение масштаба операций при наращивании объема капитала и сохранении уровня рентабельности и аппетита к риску, способствующее повышению конкурентных позиций кредитной организации.

Негативно на рейтинг РосЕвроБанка могут повлиять снижение показателей достаточности капитала в результате быстрого роста активов или стоимости риска, ухудшение качества кредитного портфеля и условных обязательств и рост принимаемого банком рыночного риска, заключили аналитики.

«Агентство АКРА позитивно оценивает бизнес-модель РосЕвроБанка, демонстрирующего органический рост на протяжении многих лет, и подтверждает высокий уровень риск-профиля и объема ликвидности... Как и эксперты зарубежных агентств, аналитики АКРА ожидают синергетический эффект при объединении РосЕвроБанка с Совкомбанком за счет комплементарности бизнес-моделей банков», — прокомментировал председатель правления РосЕвроБанка Илья Бродский.

