Министр РФ по вопросам открытого правительства Михаил Абызов выразил надежду, что российским властям и Telegram удастся найти компромисс.



«Я думаю, что все-таки удастся найти решение, и я бы очень желал, чтобы тот продукт, который создается нашими российскими разработчиками, такие уникальные продукты, как Telegram — они, конечно же, реализовывались и находили свой путь взаимодействия с государством с меньшим количеством неурядиц, проблем и конфликтов, и с большим успехом», — сказал Абызов, передает ТАСС.

Отвечая на вопросы журналистов, Абызов отметил, что Роскомнадзору нужно сделать выводы из истории с блокировкой Telegram и быстрее исправлять ошибки, если таковые возникают. «Таких ситуаций, я считаю, необходимо избегать, и надо провести хороший анализ того, как работают все инструменты, которые есть у Роскомнадзора для блокировки, как работают в том числе системы обратной связи, когда ограничивается пользователь, который не имеет никакого отношения к предмету ограничений», — указал министр.

Кроме того, подчеркнул он, большое значение имеет и скорость принятия решений. «Мы не можем себе позволить, даже если какие-то инструменты дают сбой и ошибки, исправлять их в течение длительного времени. А уже сутки — это длительное время. В информационной среде, в новых технологиях, мы должны уметь принимать решение практически моментально. Если где-то ошиблись — быстро исправить. Сегодня так система не сработала», — пояснил Абызов.