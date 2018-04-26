Сотрудники полиции задержали жителя Великого Устюга, похитившего средства граждан под видом оформления займов. Сообщение об этом опубликовано накануне на сайте МВД.

В апреле этого года в отдел полиции по Великоустюгскому району Вологодской области обратились более 150 граждан с заявлениями о невозврате денежных средств по договорам займа. В ходе бесед с заявителями сотрудники полиции выяснили, что потерпевшие заключали договоры с организацией, которую возглавлял житель Великого Устюга 1987 года рождения. «Данный гражданин создал компанию для привлечения денежных средств вкладчиков под видом инвестирования в различные биржевые активы. Поступившие денежные средства оформлялись в виде займов, по условиям которых злоумышленник обязался ежемесячно выплачивать проценты. В начале апреля этого года выплаты по процентам компания прекратила, вложенные деньги гражданам не были возвращены. Организация свернула свою деятельность, а ее учредитель скрылся», — рассказали в полиции.

Общая сумма ущерба составляет около 100 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, следует из релиза. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции, установив местонахождение подозреваемого, задержали его. По ходатайству следствия судом для подозреваемого назначена мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине предъявлено обвинение в совершении противоправного деяния.



Наложены обеспечительные меры на открытые фигурантом счета, а также введен запрет на регистрационные действия с движимым и недвижимым имуществом, принадлежащим ему на праве собственности. Проведены обыски в помещениях офиса и по месту проживания подозреваемого, изъята документация. Следственные действия в рамках возбужденного уголовного дела продолжаются.