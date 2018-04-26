SMS-мошенники обманным путем получили 21 166 рублей у жителя якутского города Мирный, который в ответ на поступившее на его мобильный телефон сообщение с предложением выгодно купить криптовалюту отправил названную сумму на расчетный счет мошенников.

Стремительный рост капитализации рынка цифровых денег начал привлекать мошенников, сообщили в пресс-службе МВД РС(Я) .

«Заинтересовавшись новомодным в финансовой сфере направлением, мужчина решил купить виртуальную валюту. Для этого он перечислил на указанный в сообщении расчетный счет денежные средства в сумме 21 166 рублей. Однако взамен мужчина ничего не получил», - пояснили в полиции.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.