ВТБ стал обрабатывать клиентские документы при открытии счета юридическому лицу в 2,5 раза быстрее после внедрения универсальной интеллектуальной платформы ABBYY, которая позволяет автоматически определять типы документов, проводить проверку их наличия, извлекать необходимые данные и экспортировать информацию в банковские системы.

Это позволило банку обслуживать на 25% больше клиентов малого бизнеса без увеличения штата сотрудников, говорится в сообщении кредитной организации.

По словам начальника управления обработки клиентских данных департамента операционной поддержки бизнеса ВТБ Светланы Дементьевой, на обработке документов, в том числе за счет интеллектуальных технологий, за три года ВТБ планирует сэкономить 276 млн рублей.

По данным исследования ABBYY, подача документов в банк, просмотр данных службами безопасности и финансового мониторинга, а также проверка юридического досье и ввод данных в систему занимает почти 5 часов. С помощью интеллектуальных технологий ABBYY на открытие счета можно тратить на 70% меньше времени.