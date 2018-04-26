ВТБ приобрел долю аэропорта Геленджика. Сделка была завершена 24 апреля, сообщается на сайте группы ВТБ.

«Владельцами в равных долях выступают банк ВТБ и Таймураз Боллоев. Сделка соответствует всем необходимым российским и международным требованиям», — указано в релизе.

Федеральная антимонопольная служба России в начале апреля согласовала ходатайство партнеров о проведении сделки. На сайте ведомства сообщается, что ФАС «рассмотрела ходатайство банка ВТБ… и Боллоева Таймураза Казбековича… об осуществлении сделки по приобретению двух одинаковых долей, каждая из которых равна 49,5% уставного капитала ООО «Аэропорт Геленджик» (место нахождения: Краснодарский край, Геленджик, ул. Солнцедарская, д. 10; основной вид деятельности — аэропортовая деятельность), что в совокупности составляет 99% долей ООО «Аэропорт Геленджик», и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства».

В ВТБ уточняют, что банк и Таймураз Боллоев приобрели доли ООО «Аэропорт «Геленджик» у ООО «ВестЮн», которому принадлежало 100% долей. Ранее, в феврале 2018 года, компания «Базэл Аэро» продала активы аэропорта Геленджика в ООО «Аэропорт Геленджик».

«Банк ВТБ видит перспективы роста пассажирских перевозок в регионе и планирует развивать инфраструктуру аэропорта после его приобретения», — говорится в сообщении ВТБ.



Петербургский предприниматель Таймураз Боллоев долгое время возглавлял пивоваренную компанию «Балтика», впоследствии занимал должность президента ГК «Олимпстрой». С 2005 года — председатель совета директоров, с 2012-го — президент швейного холдинга «БТК Групп».