Мэрия Москвы согласовала митинг противников блокировки Telegram, сообщили РБК в администрации города. Массовая акция пройдет 30 апреля.



«Заявлено участие 5 000 человек», — заявила РБК пресс-секретарь департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Елена Романова. Шествие будет проходить с 14:00 до 15:00, с 15:00 до 16:00 состоится митинг на проспекте Академика Сахарова.

Организаторы митинга также призвали участников захватить с собой бумажные самолетики.

Это предложение отсылает к призыву основателя Telegram Павла Дурова, который ранее попросил пользователей продемонстрировать протест против блокировки с помощью бумажных самолетиков — символа мессенджера.