Фонд «ВЭБ-Инновации» заключил первый смарт-контракт и использует этот опыт для внедрения блокчейна в госзакупки.

Как пояснил старший вице-президент Внешэкономбанка Глеб Юн в ходе XIV Всероссийского форума-выставки «Госзаказ», на следующем этапе планируется создать собственную систему крипторасчетов. Смарт-контракты снимут наиболее острые проблемы отрасли: упростят участие в закупках, снизят транзакционные издержки и позволят контролировать качество исполнения контрактов, говорится в сообщении госкорпорации.

Использование платформы Ethereum позволяет перейти на расчеты в токенах через электронные кошельки. Это обеспечит прозрачность расходования средств: каждый токен будет «окрашен», т.е. привязан к исполнению конкретного контракта.

«В ходе реальной закупки мы показали ближайшее будущее корпоративной электронной торговли, - отметил Андрей Бойко, коммерческий директор B2B-Center. – Экосистема на основе блокчейна и электронной площадки устранит финансовых посредников. В корпоративных закупках для этой модели меньше ограничений, поэтому она будет интересна, прежде всего, для крупных заказчиков».