В России создана организация, которая объединит профессиональных юристов, работающих в области цифровой экономики, заявил управляющий партнер компании «Эффективные бизнес-ресурсы» Александр Журавлев 24 апреля на совместной конференции BCLawyers и Право РУ «Блокчейн: правовые риски и возможности, регулирование».

По его словам, организация будет изучать опыт правового регулирования криптоэкономики других стран, а также сотрудничать с российскими государственными органами для совершенствования действующих законов и разработки новых, сообщает Anycoin .

«Организаторы ICO смогут обратиться за квалифицированной помощью и правовым сопровождением проекта, а граждане смогут получить бесплатные консультации по вопросам, связанным с криптовалютой и блокчейном», — отметил Журавлев.

Ассоциация также будет способствовать повышению квалификации участников через обучение в рамках образовательных программ и различных мероприятий, для этого будет осуществляться взаимодействие с лидирующими вузами России и зарубежными университетами.

Инициатором создания ассоциации выступили юридическая компания «Эффективные бизнес-ресурсы» и «IT-технология». Председателем ассоциации выступит Александр Журавлев, а ее членами могут стать физические и юридические лица.