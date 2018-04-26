Один из крупнейших банков Испании BBVA первым в мире полностью переводит процесс оформления ссуд на блокчейн. Все этапы, от переговоров по условиям кредитования до подписания договора, будут осуществляться с помощью распределенного реестра, а обе стороны, банк и заемщик, будут иметь к ним необходимый доступ.

По словам главы банка Карлоса Торреса Вила, в ближайших планах финансового учреждения есть еще несколько крупных сделок, сообщает Anycoin . Вскоре банк планирует запустить пилотную программу с испанской телекомкорпорацией Indra в сфере блокчейн-приложений, а для регистрации и завершения процедуры выдачи ссуд информацию с приватного блокчейна перенесет на публичный блокчейн Etheruem.