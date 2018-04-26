В списке менеджеров финансовых организаций, лишенных права занимать руководящие должности, сейчас находятся 6 392 человека, сообщила журналистам директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ Людмила Тяжельникова. В основном это сотрудники банков, лишившихся лицензии или попавших под процедуру банкротства.

«Представителей некредитных организаций в этом списке только 1 127, из них 203 — это сотрудники страховых организаций, 111 — управляющие, 94 человека — из МФК и 43 — из НПФ. Остальные — это профучастники рынка ценных бумаг», — пояснила она.

Закон о деловой репутации в отношении сотрудников банков действует уже несколько лет, а с января этого года под его действие попали менеджеры УК, НПФ, страховых и микрофинансовых организаций. В ЦБ не исключают, что в отношении представителей некредитных финансовых организаций со временем может быть введен пожизненный запрет занимать руководящие посты. Сейчас это правило действует только для сотрудников банков.

С января у финансистов также появилась возможность подать жалобу в ЦБ с просьбой исключить из черного списка. По словам Тяжельниковой, такое возможно, если топ-менеджер, например, докажет, что не принимал участия в заседаниях совета директоров, где было принято решение, приведшее организацию к банкротству или отзыву лицензии, или голосовал против. Пока таких «счастливчиков» только семь, причем пять из них доказали свою непричастность к краху финансовой организации на стадии расследования. Тяжельникова добавила, что всего ЦБ получил 25 жалоб от фигурантов черного списка.