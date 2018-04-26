Банк России решил санировать Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ) из-за социальной значимости кредитной организации для Дальнего Востока и Сибири, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ.



«АТБ является одним из крупнейших и социально значимых региональных банков Сибири и Дальнего Востока. В виду социальной значимости банка в основных регионах присутствия банкротство банка или нарушение непрерывности его деятельности имели бы крайне негативные последствия для финансовой системы регионов. Поэтому было важно обеспечить бесперебойную деятельность банка», — сообщили в ЦБ.

Кроме того, ЦБ в случае возникновения проблем с ликвидностью у АТБ предоставит ему финансовую помощь с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора.

«В случае возникновения проблем с ликвидностью банку будет предоставлена финансовая помощь с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора в объеме, необходимом для обеспечения непрерывности его деятельности. Требуемый объем докапитализации будет определен по результатам оценки финансового состояния банка», — говорится в сообщении ЦБ.



В Банке России отметили, что кредитная организация продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. «Последние случаи санаций других банков, которые проходят процедуру финансового оздоровления с участием Банка России, показывают, что новый механизм санации пользуется доверием у населения, бизнеса и не приводит к оттоку кредиторов и вкладчиков», — указали в ЦБ.

Банк России в четверг возложил функции временной администрации в АТБ на УК ФКБС.