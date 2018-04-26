По данным Blockchain.info, именно сегодня могут добыть 17-миллионный биткоин, но точно предугадать это событие не получится, оно зависит от большого количества различных факторов.

Партнер компании Tetras Capital Алекс Суннарборг сказал, что это событие нужно рассматривать как «психологический барьер», сообщает Coinlife . Таким образом, по его словам, 80% всех биткоинов, которые будут когда-либо созданы, уже добыты. Поэтому только около одной пятой части возможного предложения остается для майнеров и будущих покупателей.

Эмиссия биткоина ограничена, максимальное количество монет, которое может быть добыто — 21 млн. Первый миллион был добыт в середине 2016 года, это тоже было определенным этапом в мире криптовалют. Оценка протокола биткоина остается неизменной. Новый блок запускается в среднем каждые 10 минут, согласно расчетам, последний биткоин будет добыт не раньше мая 2140 года.