Центробанк утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Азиатско-Тихоокеанского Банка , сообщили в пресс-службе регулятора.



«В рамках мер, направленных на обеспечение непрерывности деятельности банка на рынке банковских услуг и на повышение его финансовой устойчивости, планируется участие Банка России в качестве инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора. Банком России предусмотрено предоставление банку средств на поддержание ликвидности. Совет директоров Банка России принял решение о гарантировании непрерывности деятельности ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» в течение срока реализации плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка», — говорится в релизе.

Функции временной администрации по управлению банком возложены с 26 апреля на ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора».



Банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится, заключили в ЦБ.

В среду стало известно, что у Азиатско-Тихоокеанского Банка происходит обновление программного обеспечения , вследствие чего временно не оформляются новые вклады . «У нас сейчас ведется обновление программного обеспечения. В связи с этим мы не принимаем средства во вклады», — сказала оператор кол-центра порталу Банки.ру.

Она подчеркнула, что «ограничений (на прием средств во вклады. — Прим. ред.) никаких нет».

Ранее Тверской районный суд Москвы заочно арестовал совладельца Азиатско-Тихоокеанского Банка Андрея Вдовина по уголовному делу о хищении около 13 млн долларов. Банкир обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Мотивируя ходатайство об аресте Вдовина, представитель следствия заявил, что обвиняемый в настоящий момент объявлен в федеральный и международный розыск.