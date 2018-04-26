Концепция мероприятия этого года — «Управляя цифровым будущим» — ознаменовала переход отрасли в сторону диджитализации и трансформации ИТ-процессов. Компании и CIO, реализовавшие наиболее значимые проекты в сфере ИТ и Digital, приняли участие в торжественной церемонии награждения в отеле St. Regis Moscow.

Премия «IT-ЛИДЕР» проводится с 2002 года и призвана обратить внимание профессионального сообщества на изменения новой цифровой эпохи и на наиболее успешные проекты в ИТ. Лауреатами этого года стали следующие компании и предприятия: Первый ОФД, Государственный Эрмитаж, ДИТ Москвы, Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ, Агентство по ИТиС Сахалинской области, Академия HeadHunter, банк «Российский капитал», МТС Банк, ОТП Банк, Ингосстрах, ММК, Норильский Никель, Башнефть, Т Плюс, Локотех, Ростелеком, М.Видео, AVON, MARS, ФосАгро, Gett. В 2018 году победителей в 21 номинации определило открытое онлайн-голосование на сайте Премии, которое проводилось с 27 марта по 24 апреля.

«В эпоху стремительных цифровых изменений успех любого бизнеса во многом будет зависеть от его готовности к принятию новых идей и подходов к управлению. И сегодня, награждая цифровых лидеров ведущих отраслей экономики, а также Digital-лауреата, мы были рады увидеть стремление компаний к использованию появляющихся возможностей, которые открывает цифровая трансформация. Диджитализация даже простых процессов существенно повышает показатели эффективности всего бизнеса и может изменить отрасль в целом», — прокомментировал Сергей Македонский, председатель Экспертного совета Премии.

«Сейчас мир охвачен глобальной digital-трансформацией. Премия «IT-ЛИДЕР» — одно из знаковых событий для ИТ-отрасли. Выступая в роли соорганизатора, мы ежегодно видим, как трансформируются потребности в ИТ. Если раньше лауреатами становились масштабные проекты с тяжелыми инфраструктурными решениями, то сегодня их место занимают компании, которые добились успеха, используя гибкие цифровые сервисы, развернутые на облачных платформах», — прокомментировал Борис Бобровников, генеральный директор компании КРОК.

Одно из новшеств 2018 года — спецноминация Digital Superstar. Призером номинации Digital Superstar стала компания Gett с проектом по цифровизации транспортных услуг. Развитие сервиса Gett RU обеспечило клиентам высокую и круглосуточную доступность услуг за счет использования цифровых денег и мобильных приложений, подачи машины от трех минут, онлайн-трекинга отслеживания доставки или перемещения курьера. Таким образом, сервис Gett RU реализовал на практике передовой принцип сетевых взаимодействий, исключающий посредников при реализации бизнес-процессов. Лауреата новой номинации определил Экспертный совет Премии «IT-ЛИДЕР», в который вошли представители ведущих ИТ-компаний и технологические СМИ.

«Мир стремительно меняется: наши привычки, потребности и сам образ жизни находятся в постоянной динамике. Цифровизация затронула не только высокотехнологические сферы, но и прочно вошла в нашу бытовую жизнь. Мы это видим по тому, как сегодняшний потребитель совершает покупки, бронирует путешествия или решает свои логистические задачи. Мы благодарны организаторам Премии «IT-ЛИДЕР» за награду в престижной новой номинации и будем продолжать развивать наш сервис в стиле Digital», — прокомментировал получение награды Дмитрий Рыжов, директор по маркетингу Gett.

«Очень рад, что эксперты престижной Премии «IT-ЛИДЕР» высоко оценили заслуги команды Первого ОФД. Наш инфраструктурный проект реализован в формате высоко нагруженной масштабируемой универсальной платформы на программном обеспечении с открытым исходным кодом и направлен на облегчение жизни наших клиентов — предпринимателей, обязанных передавать в ФНС сведения о расчётах через оператора фискальных данных. Как показал опыт — то, что инициировано государством, необязательно должно стать непонятным, неудобным и дорогим. Благодарю более 110 тысяч наших клиентов и партнёров по всей стране за то, что на высоко конкурентном рынке ОФД они выбирают нас и помогают вместе с ними быть успешными», — прокомментировал генеральный директор Первого ОФД Александр Емелин.

«Ежегодная национальная премия «IT-ЛИДЕР» позволяет не только определить ключевые направления развития ИТ, но и точно оценить актуальность текущих задач. Качественная и слаженная работа организаторов и экспертного совета стала залогом экспансивного репутационного роста Премии. Номинирование в данном представительном конкурсе является качественной оценкой труда IT-служб. Такая оценка сама по себе почётна и, безусловно, приятна. Пользуясь случаем, хочу от лица IT-службы ФосАгро и от себя поблагодарить организаторов и экспертное сообщество за высокую оценку нашей работы, поздравить номинантов и победителей, пожелать удачи в достижении самых высоких целей и реализации самых серьезных планов!» — прокомментировал результаты премии директор по информационным технологиям АО «Апатит» Сергей Диденко.

«Сегодня основой успешного бизнеса любой компании является бесперебойная и слаженная работа ИТ-систем. То, что не видно покупателю, на самом деле влияет на отношение к бренду. Следуя требованиям российского законодательства, компания AVON перенесла данные пользователей в надежный территориально-распределенный ЦОД уровня безопасности Tier III. Мы благодарны организаторам Премии за внимание к нашему проекту», — прокомментировал Александр Прокусов, менеджер по инфраструктуре AVON.

Кроме призеров премии, мероприятие посетили представители вендоров, чьи решения наиболее полно учитывали запрос компаний на диджитализацию: Cisco, Лаборатория Касперского, Dell, EMC, YCD.

Генеральный информационный партнер Премии «IT-ЛИДЕР» 2018 — информационное агентство ТАСС.

О премии IT-ЛИДЕР

Национальная ежегодная Премия «IT-ЛИДЕР» организуется с 2002 года. В организационный комитет входят Ассоциация Менеджеров, in4media и международное аналитическое агентство Forrester Research, Ассоциация стратегического аутсорсинга "АСТРА" и компания КРОК.

Информационные партнеры в разные годы: радио Business FM, Аналитический банковский журнал, журнал «Системный администратор», Журнал «БИТ. Бизнес & Информационные технологии». Информационный ТВ-партнер — World Business Channel. Онлайн-партнеры мероприятия: Comnews, ICT-online, журнал «IT Manager», CRN, Журнал «СТА», Национальный банковский журнал, Global CIO.

Форум «IT-ЛИДЕР» — знаковое отраслевое мероприятие, которое проводится с 2002 года. Среди постоянных участников — порядка 300 руководителей и ИТ-директоров российских и международных компаний. Спикерами прошлого года были топ-менеджеры компаний «Yota», «Enter Связной», МОЭСК, банка «УРАЛСИБ», Сбербанка России и другие. Специальными гостями Форума в разные годы выступали один из основателей компании Apple, Стив Возняк, исполнительный директор и ведущий футуролог Института Да Винчи, Томас Фрей, американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике, Питер Хинссен и Джозеп Курто (Josep Curto) — CEO исследовательской компании Delfos Research и профессор IE Business School Madrid.