Тинькофф Банк запустил розыгрыш, участники которого смогут выиграть 30 000 миль для путешествий по картам All Airlines. Для этого нужно пройти тест «Умрешь ли ты от голода в другой стране?» на hungry.tinkoff.ru и оставить в форме на сайте адрес своей электронной почты.

14 мая 2018 года Тинькофф Банк определит одного победителя с помощью генератора случайных чисел. Призовые мили будут начислены на карту до 14 июня, сообщает кредитная организация.

Держатели дебетовой или кредитной карты Tinkoff ALL Airlines получают мили за все покупки по карте и могут компенсировать ими стоимость авиабилетов. При этом клиент может выбрать билет любой авиакомпании на любом сайте, он не ограничен по датам и направлениям. Держатели Tinkoff ALL Airlines компенсируют полную стоимость, им не нужно доплачивать за топливный сбор.

Для держателей дебетовых карт Tinkoff ALL Airlines действует программа специальных предложений, в рамках которой размер бонуса может достигать 30% от суммы покупок. Для владельцев кредитной карты Tinkoff ALL Airlines доступен кредитный лимит до 700 000 рублей и беспроцентный период до 55 дней. Если клиент является одновременно держателем карты Tinkoff ALL Airlines и участником бонусной программы авиакомпании, он получает двойное накопление бонусов — и по кредитной карте, и по программе лояльности. При оформлении Tinkoff ALL Airlines клиент получает страховку для путешествий по всему миру бесплатно.

Клиенты Тинькофф Банка могут пользоваться одновременно двумя картами ALL Airlines — дебетовой и кредитной. В этом случае все мили за покупки по картам попадают на единый мильный счет.

Подробное описание условий розыгрыша можно найти по ссылке .