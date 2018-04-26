Теперь при отправке платежа в рублях через мобильный или интернет-банк клиент сразу же, в режиме реального времени, получает уведомление о том, что платеж исполнен.

Также для удобства клиентов банка теперь по всей стране действует единое время отправки платежей – с 1.00 до 20.30 мск.

«Мы используем все возможные ресурсы, чтобы платежные сервисы банка удобными для клиентов. Теперь рублевые платежи, не требующие проведения дополнительного контроля, банк направляет на исполнение в Банк России в режиме реального времени. Таким образом, моментальная отправка платежей и единой время отправки для всей страны делают расчетный сервис банка одним из самых удобных на рынке», — комментирует Александра Гладун, директор операционно-сервисного обслуживания корпоративных клиентов Альфа-Банка.