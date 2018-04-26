Советский районный суд Брянска вынес приговор по уголовному делу в отношении пяти местных жителей: в зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в незаконной банковской деятельности, незаконном образовании юридического лица, изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, в составе организованной группы, а также в пособничестве незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

В суде установлено, что в период с августа 2012 года по март 2015 года в Брянске члены организованной группы без регистрации и специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ осуществляли незаконные банковские операции через подконтрольные фирмы, а именно перевод и обналичивание денежных средств различных субъектов экономической деятельности.

В результате незаконных действий сообщники выручили более 11,5 млн рублей.



Всех подсудимых суд приговорил к лишению свободы на сроки от 2,5 до 5,5 года со штрафом в размере от 300 до 800 тыс. рублей. Отбывать наказание им предстоит в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

