Мосгорсуд отклонил просьбу прокуратуры отменить оправдательный приговор бывшему вице-президенту Росбанка Тамаре Поляницыной по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщила РАПСИ руководитель пресс-службы суда Ульяна Солопова.

«Суд отклонил апелляционное представление стороны обвинения с требованием отменить оправдательный приговор», — сказала представитель суда.

Ранее Басманный суд Москвы в связи с отсутствием в действиях Поляницыной состава преступления полностью оправдал ее.

Следствие считало, что бывший вице-президент Росбанка и бывший председатель правления кредитной организации Владимир Голубков получили 1,2 млн долларов США от двух предпринимателей, чья компания должна была банку 67 млн долларов. Дело против Голубкова о коммерческом подкупе было прекращено также с формулировкой «за отсутствием состава преступления».