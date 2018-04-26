Бизнесмен Олег Дерипаска, который наряду с подконтрольными ему компаниями был включен в новый список санкций США, планирует сохранить контроль над «Русалом». Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами бизнесмена.



«Дерипаска планирует сохранить за собой контроль над объединенной компанией «Русал», даже если алюминиевому гиганту придется сражаться за выживание, столкнувшись лицом к лицу с санкциями США», — указывает агентство, передает ТАСС.

По словам источников, бизнесмен рассчитывает на то, что правительства европейских стран помогут добиться смягчения американских санкций.

Власти США в начале апреля ввели санкции в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказался совладелец «Русала» Олег Дерипаска. В черный список, помимо алюминиевого производителя, попали и другие связанные с бизнесменом компании: холдинги «Базовый элемент», En+ и «Русские машины», «Евросибэнерго», «Группа ГАЗ», инвестиционная компания B-Finance и агрохолдинг «Кубань».

Однако в конце апреля США неожиданно заявили, что, оценив масштаб влияния санкций в отношении «Русала», готовы смягчить ограничения, если Дерипаска откажется от контроля в компании.