Вся информация о продаже проблемных активов, находящихся в залоге у Сбербанка , теперь будет размещаться на портале Distressed Аssets (www.portal-da.ru). Об этом в четверг на брифинге сообщили заместитель председателя Сибирского банка Сбербанка Татьяна Черникова и заместитель управляющего Красноярским отделением Сбербанка Наталья Лихторович, передает красноярский портал «Финансист» .

Как уточняется, ранее банк не имел собственной витрины, а для получения информации о продаже залогов необходимо было пользоваться данными сторонних сайтов.

В настоящее время на портале возможно в режиме онлайн просматривать активы, задавать вопросы, вести диалог с ответственным за реализацию актива сотрудником, который подберет наиболее подходящий вид сделки и при необходимости окажет сопроводительную помощь при участии в торгах и структурировании сделки.

«Банк заинтересован в поиске инвесторов для реализации эффективных сделок и восстановления работы предприятий. Предлагаем всем, кто проявляет интерес к выгодным инвестициям, обращаться к сервису, который поможет сделать выбор, структурировать сделку и минимизировать возможные риски», — подчеркнула Татьяна Черникова.

В сообщении указано, что в 2017 году Красноярским отделением было реализовано имущество на сумму 540 млн рублей, в этом году — на 114 млн.

«Не всегда удается найти покупателей в регионе, — отметила Наталья Лихторович. — Два актива в последнее время приобрели предприниматели из Иркутской области и Новороссийска. Но главное, что бизнес остался в Красноярском крае, сохранено производство и рабочие места. Благодаря Distressed Аssets таких сделок будет больше и проходить они будут проще: платформа содержит базу активов по всей территории России. И инвестор сможет найти интересный для себя бизнес в любом регионе».



Поисковая система позволяет произвести выбор по основным критериям: местонахождению, типу и отрасли, стоимости, категории возможной сделки, остатку ссудной задолженности и наличию банкротства. Для просмотра информации необходима регистрация.