Россельхозбанк отметил снижение числа атак злоумышленников на банкоматы с начала 2017 года к началу текущего года, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.



«В начале 2017 года банк столкнулся с активизацией мошенников, использовавших технологию BlackBox. Установка банком средств защиты банкоматов на программно-аппаратном уровне позволила успешно противодействовать данным атакам. После ряда неуспешных попыток со стороны мошенников количество атак BlackBox к 2018 году значительно снизилось», — говорится в сообщении.

Летом 2016 года зампред Сбербанка Станислав Кузнецов впервые сообщил о том, что крупнейший российский банк обнаружил новый способ кражи в банкоматах, когда мошенники выкачивают деньги с помощью специальной компьютерной шины. Этот вид хищения называется BlackBox.

В пресс-службе Россельхозбанка отметили, что антивирусная защита устройств самообслуживания используется на постоянной основе, поэтому успешных атак на программное обеспечение банкоматов в текущем году не зафиксировано.

«В настоящий момент остаются только единичные (не системные) попытки физического взлома (вандализма) банкоматов и терминалов, при этом роста, по сравнению с прошлыми годами, подобного рода посягательств на имущество банка не зафиксировано», — добавила пресс-служба.