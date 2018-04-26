Она рассказала о наиболее значимых достижениях банка в сотрудничестве с иностранными партнерами. Так крупнейшие клиенты банка вышли на рынок Узбекистана для реализации совместных проектов в сфере промышленности. Наталья Шаламова отметила, что в настоящее время в «АК БАРС» Банке на обслуживании находятся порядка 50 контрактов по экспорту и импорту товаров и услуг, заключенных между предприятиями России и Узбекистана. При этом количество контрактов в 2017 году выросло в 2 раза по сравнению с 2016 г. Среди них – контракты крупнейших предприятий Татарстана.

Также спикер выразила надежду, что в рамках форума, при активном содействии Представительства Республики Татарстан, «АК БАРС» Банк расширит сотрудничество с Узбекистаном, встретится с представителями Торгово-промышленной палаты республики и Национальной страховой компании «Узбекинвест».

В своем докладе она выделила ключевые преимущества «АК БАРС» Банка, а также рассказала о деятельности инновационной лаборатории «Ак Барс Цифровые Технологии», в которой создаются уникальные банковские продукты и сервисы.

Международная промышленная выставка EXPO–RUSSIA UZBEKISTAN2018 направлена на представление экспортного потенциала России на рынке Узбекистана, по различным направлениям, включая сельское хозяйство, банковскую деятельность, образование и медицину. Форум продлится до 27 апреля 2018 года.