Реального инвестора, заинтересованного во вложении и развитии Азиатско-Тихоокеанского Банка (АТБ) в настоящее время нет, заявили РИА Новости в пресс-службе ЦБ РФ.

«В настоящее время у банка отсутствует реальный инвестор, заинтересованный в дальнейшем вложении средств в кредитную организацию и ее развитии», — сказали в Банке России.

Банк России в четверг возложил функции временной администрации в АТБ на Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), при этом мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводился.

Азиатско-Тихоокеанский Банк является одним из крупнейших и социально значимых региональных банков Сибири и Дальнего Востока.