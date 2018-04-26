Райффайзенбанк извинился перед клиентами за масштабный сбой, произошедший на прошлой неделе, и временно отменил комиссию за снятие средств с дебетовых карт в любых банкоматах России и мира.

«Мы понимаем, что из-за сбоя наших сервисов в прошлую пятницу, 20 апреля, вам пришлось столкнуться с неудобствами. Мы искренне сожалеем об этом и отменяем комиссию за снятие средств с дебетовых карт нашего банка в любых банкоматах России и мира с 27 апреля по 2 мая», — говорится в сообщении, размещенном на сайте кредитной организации.

20 апреля банк проинформировал клиентов о временном техническом сбое в работе своих систем, в связи с которым многие сервисы были недоступны. При этом в Райффайзенбанке подчеркивали, что проблемы не связаны с действиями Роскомнадзора по блокировке мессенджера Telegram.