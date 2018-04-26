Пользователи портала mos.ru могут совершать платежи в адрес операторов городской инфраструктуры с помощью QIWI Кошелька. Для этого в списке платежных опций достаточно выбрать способ оплаты - QIWI Кошелек, и заполнить реквизиты платежа. Услуга предоставляется в партнерстве с платежным интегратором PayMaster.

Mos.ru — официальный портал мэра Москвы, на котором помимо полезной информации о жизни столицы доступны сервисы оплаты различных госуслуг, в том числе ЖКХ, образование, парковка, штрафы, налоги. В 2017 году через сервис было проведено 30% платежей за городские услуги.

«Наличие QIWI Кошелька в числе платежных опций на портале mos.ru сделает оплату городских услуг еще проще: для этого больше не потребуется вводить реквизиты банковской карты, а авторизация в аккаунте кошелька и процесс оплаты происходит в пару кликов. Уверена, что удобство платежей с помощью QIWI Кошелька сделает его одним из самых популярных у пользователей портала», - сказала Виктория Кияченко, директор по развитию массовых сервисов Группы QIWI.

О QIWI

QIWI – ведущий провайдер платёжных и финансовых сервисов нового поколения в России и странах СНГ, которому принадлежит интегрированная платежная сеть, позволяющая производить платежи по мобильным, онлайн- и офлайн-каналам. Наша сеть включает свыше 20,1 млн виртуальных кошельков и более чем 152 000 терминалов и точек приема платежей. Сервисы QIWI позволяют торговым компаниям и клиентам принимать платежи и совершать переводы наличными или в электронной форме на сумму свыше 76 млрд руб., объединяя более чем 50 млн клиентов, которые пользуются услугами сети не реже одного раза в месяц. Клиенты QIWI могут использовать наличные, предоплаченные карты и другие способы безналичных расчетов для оплаты товаров и услуг или осуществления денежных переводов, пользуясь онлайн- и офлайн платежными инструментами.

Источник: КИВИ Банк (АО)