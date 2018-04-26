Правительство Венесуэлы объявило о «демонтаже» двух криптовалютных бирж RapidCambio и AirTM. Как заявил генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб, санкции против всех, кто связан с деятельностью бирж будут инициированы в рамках спецоперации «Манос де Папель», которая направлена ​​на принятие мер против отдельных лиц и компаний, занимающихся незаконным обогащением на территории страны.

Биржи AirTM и RapidCambio предоставляли услуги по обмену криптовалюты на боливары. По словам Сааба, работа этих компаний на территории Венесуэлы была приостановлена 24 апреля, а все граждане страны, имеющие отношение к биржам были задержаны. Так как сайты бирж и их владельцы зарегистрированы и находятся за пределами Венесуэлы, а их деятельность координируется в основном через соцсети, запрет затронул только венесуэльских пользователей, сообщает Anycoin .

Пользователи криптобирж все еще могут получить доступ к своим учетным записям из других стран. Команда RapidCambio разослала своим пользователям сообщение, в котором объясняется, что они были вынуждены прекратить все криптовалютные операции в стране на неопределенный срок «из-за несправедливого преследования со стороны правительства Венесуэлы».

Официальная страница AirTM и ее профиль в Twitter пока все еще активны, хотя и не всегда доступны из Венесуэлы. В случае с RapidCambio, их профили в соцсетях были удалены, а их официальный сайт полностью заблокирован в Венесуэле.