С начала года РНКБ выдал 642 кредита на покупку жилья в Крыму на общую сумму 1,4 млрд рублей, что в 2,5 раза превышает количественные показатели аналогичного периода 2017-го, и в три раза — показатели по объему. Так, на 25 апреля 2018 года было одобрено ипотечных кредитов на 2 млрд рублей, в апреле 2018 года ипотечный портфель РНКБ превысил 5 млрд рублей. Об этом рассказали в пресс-службе кредитной организации.

«В первом квартале 2018 года доля ипотечных кредитов на приобретение жилья на первичном рынке увеличилась в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 40% от общего количества выданной ипотеки. Средняя сумма кредита в 2018 году увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 1,85 до 2,08 миллиона рублей. Самыми популярными городами для приобретения жилья в ипотеку по-прежнему остаются Симферополь и Севастополь», — отметили в РНКБ.

При этом, по данным банка, количество местных жителей, которые берут ипотеку в Крыму, в 2018 году увеличилось с 50% до 70% от общего количества заемщиков.

