Гендиректор разработчика софта Flexbby (резидент «Сколково») Андрей Прокофьев предложил интернет-омбудсмену Дмитрию Мариничеву сформировать оперативный штаб из представителей власти и бизнеса для решения проблем компаний, пострадавших от блокировок, следует из письма от 24 апреля.

Законодательные поправки могут исключить ситуации, при которых «жизненно важные сервисы российского бизнеса будут блокироваться в одностороннем порядке», сообщает «Коммерсант» .

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев пояснил, что пока не получал письмо, но ожидает «снежный ком» жалоб от компаний, пострадавших от блокировки.

По оценке разработчика софта Flexbby, в результате ограничения доступа к Telegram и блокировки Роскомнадзором около 18 млн IP-адресов, пострадало около 400 российских организаций, использующих Google и Amazon. Потенциальные финансовые потери российского бизнеса в случае продолжения блокировок в ближайшие месяцы компания оценивает в 1 млрд долларов.

Таким образом, приостановка работоспособности облачных сервисов Amazon и Google, а также рекламной площадки Google может привести к потере двумя корпорациями 940 млн долларов по итогам 2018 года, прогнозирует Flexbby.

Как сообщили в Роскомнадзоре, оценка ущерба компаний из-за блокировок IP-адресов находится вне компетенций ведомства, добавив, что готовы рассмотреть официальное предложение о создании оперативного штаба по проблеме блокировок. Там подчеркнули, что с бизнесом уже ведутся консультации, в частности, в Роскомнадзоре прошло совещание с представителями индустрии, чтобы «выработать совместные решения по обеспечению бесперебойной работы инфраструктуры».