Новые абоненты «Тинькофф Мобайл» могут принять участие в акции, которая продлится до 30 апреля, и получить 1 ГБ интернета в Европе в подарок.

Для этого нужно заказать по ссылке SIM-карту «Тинькофф Мобайл», подключиться к мобильному оператору, пополнить счет на любую сумму и активировать SIM-карту. Уже на следующий день абонент получит в подарок пакет «Интернет на поездку», который станет активен при выходе в интернет в роуминге. Если абонент решит отложить поездку, то пакет — 1 ГБ интернета в Европе — не сгорит и сохранится до момента начала путешествия, говорится в сообщении «Тинькофф Мобайл».

Пакет «Интернет на поездку» действует в более 30 странах. Во время путешествий «Тинькофф Мобайл» автоматически отключает весь фоновый интернет-трафик: обновление приложений и их синхронизацию на смартфоне. По желанию абонент может всегда подключиться обратно и, например, проверить почту.

Приложения «Тинькофф Мобайл» и «Тинькофф Банк» работают бесплатно по всему миру, даже если абонент не подключил пакет интернета.