VPE WertpapierhandelsBank AG (VPE) первым из немецких банков запустил сервис криптовалютной торговли для институциональных инвесторов.

Банк специализируется на обслуживании рынка ценных бумаг и брокерской деятельности. Он имеет соответствующие лицензии немецкого финансового регулятора BaFin и отвечает всем требованиям KYC (Know-your-Customer) и AML (Anti-Money-Laundering), сообщает Anycion .

По словам менеджера по связям с общественностью VPE Катарины Стренски, криптовалюты стали многообещающим классом активов в последние годы. На сегодняшний день торговля цифровыми токенами ограничена криптобиржами и онлайн-рынками. VPE - первый немецкий банк, предлагающий криптовалютные торговые услуги.

Клиенты также получат доступ к отдельному криптокошельку в VPE. По заявлению партнеров, это обеспечит строгий финансовый контроль, а также безопасное хранение.