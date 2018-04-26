В январе — марте 2018 года в России было выдано 2,09 млн новых кредитных карт , что на 64,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года (1,27 млн). Такие данные представило Национальное бюро кредитных историй.

Подсчеты НБКИ основаны на информации кредиторов, передающих туда свои данные. По состоянию на 1 апреля 2018 года НБКИ консолидирует информацию о кредитах более чем 86 млн заемщиков, которую передают свыше 4,1 тыс. кредиторов, сотрудничающих с этим бюро.

Среди 40 регионов, лидирующих по объемам данного вида розничного кредитования, самое большое количество новых выданных кредитных карт в I квартале 2018 года было отмечено в Москве (124,9 тыс. штук), Московской области (96,5 тыс.), Краснодарском крае (81,5 тыс.), Санкт-Петербурге (72,1 тыс.), Свердловской области (61,8 тыс.) и Башкирии (61,8 тыс.), наименьшее — в Ульяновской (16,9 тыс.), Владимирской (17,3 тыс.), Пензенской (17,5 тыс.), Калининградской (17,8 тыс.) и Тверской (18 тыс.) областях.

При этом самый заметный рост выдачи новых кредитных карт в I квартале по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (среди 40 регионов-лидеров) был зафиксирован в Оренбургской (плюс 126,2%), Тульской (плюс 115,6%) областях, Башкирии (плюс 112,7%), Саратовской (плюс 110,3%), Волгоградской (плюс 99,6%) и Ярославской (плюс 97,4%) областях, наименьшие темпы роста — в Бурятии (плюс 12,8%), Якутии (плюс 18,3%), Иркутской области (плюс 21,4%) и Приморском крае (плюс 22,1%). В Москве и Санкт-Петербурге выдача новых кредитных карт в I квартале 2018 года увеличилась на 58,5% и 58,8% соответственно.



«Увеличение темпов выдачи новых кредитных карт, как и других розничных кредитов, связано со стабилизацией экономической ситуации в стране, — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — Кредитование с использованием кредитных карт удобно не только банкам, которые способны эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, но и самим заемщикам. В том числе благодаря привлекательным условиям по кредиткам (льготный период по оплате процентов и другое), а также простоте и удобству их использования».