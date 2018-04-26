Наблюдательный совет «ДОМ.РФ» рекомендовал общему собранию акционеров направить на выплату дивидендов в федеральный бюджет 50,18% чистой прибыли по МСФО по итогам 2017 года.



Чистая прибыль «ДОМ.РФ» по МСФО за 2017 год составила 18 млрд рублей, увеличившись на 31,2% по отношению к 2016 году. Общая сумма, которую предлагается направить на дивиденды, составляет более 9 млрд рублей. «ДОМ.РФ» обеспечил рост дивидендных выплат в федеральный бюджет — объем увеличился почти в 1,3 раза по сравнению с дивидендами за 2016 год (7,066 млрд).

Интегральное исполнение ключевых показателей эффективности за 2017 год составляет 120%, все отраслевые показатели исполнены. Показатель рентабельности собственных средств «ДОМ.РФ» достиг 12,1% по сравнению с 9,9% за аналогичный период прошлого года и превысил плановое значение — 8,7%.