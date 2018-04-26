Власти северо-восточной филиппинской провинции Кагаян выдадут 10 компаниям, специализирующимся на блокчейн-проектах и криптовалютах, лицензии на ведение деятельности в специальной экономической зоне на северо-востоке страны, а также налоговые преференции. Для этого криптокомпании должны будут вложить в свой бизнес не менее 1 млн долларов в следующие 2 года, а также уплатить 100 тыс. долларов за получение лицензии.

С таким заявлением выступил в среду глава управления экономической зоны провинции Кагаян (CEZA) Рауль Ламбино. По его словам, 10 криптобирж из Японии, Гонконга, Малайзии и Кореи станут первыми представителями криптовалютной индустрии, которые получат право легально работать в стране после того, как в феврале регуляторы дали соответствующее разрешение, сообщает Anycoin . На Филиппинах они смогут заняться как дальнейшим развитием в качестве криптобирж, так и майнингом криптовалют или организацией ICO.

При этом обмен фиатных средств и криптовалют им придется осуществлять за пределами страны, чтобы таким образом не нарушить действующее законодательство Филиппин. А работниками данных компаний смогут стать выпускники блокчейн и финтехтех-университета, который правительство страны также думает разместить в данном регионе.