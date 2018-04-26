Московский Кредитный Банк в мае текущего представит платежные кольца. Как рассказали в банке, с их помощью можно произвести оплату как через платежные бесконтактные терминалы (для этого достаточно поднести кольцо к терминалу), так и онлайн, с использованием номера устройства и специального кода.

Кольца изготавливаются из ударопрочной водонепроницаемой керамики, а дизайн может быть фактически любым. МКБ также представит кольца из золота в сотрудничестве с мировым ювелирным брендом.



«Мы продемонстрировали кольца нашим текущим клиентам и открыли предзаказ, чтобы определить наиболее популярные дизайнерские решения. Сначала предказ составил 1 тысячу (штук); увидев спрос, мы его увеличили до 7 тысяч. Мы рассчитываем, что они будут востребованы не только теми, кто ведет активный образ жизни, например занимается бегом или плаванием. Интерес клиентов к кольцу показывает, что такая удобная и безопасная «фишка» будет востребована разными клиентами», — комментирует заместитель председателя правления Московского Кредитного Банка Алексей Косяков.