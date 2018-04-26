Мобильный банк Тинькофф снова признан лучшим в рейтинге компании UsabilityLab, которая проводит исследования iOS-приложений ведущих российских банков с 2014 года. Мобильный банк Тинькофф занимает первую строчку второй год подряд.

В этом году специалисты оценивали удобство входа в приложение, просмотра информации по счетам, просмотра истории операций по карте, перевода между своими счетами, перевода в другой банк, оплата мобильной связи, оплата коммунального платежа по ЕПД, поиск ближайшего банкомата, говорится в сообщении кредитной организации.

Также в рамках исследования рассматривалась (но не влияла на рейтинг) оценка доступности приложения для людей с инвалидностью. Результаты оценки показывают положительную динамику улучшения приложения.

По словам руководителя отдела по развитию мобильных приложений Анны Михиной, удобство для людей с ограниченными возможностями - отдельный вектор работы мобильного приложения Тинькофф. Все новые инструменты разрабатывались с учетом голосового помощника. В процессе тестирования проверялась доступность основных опций людям с различными нарушениями здоровья. В первую очередь это социальная миссия и забота о своих клиентах, но косвенно это влияет и на бизнес — за счет этого банк можем расширять свою аудиторию.