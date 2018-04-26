Совокупный кредитный портфель российских банков, раскрывающих свою отчетность, за март 2018 года увеличился на 823,8 млрд рублей, или 1,8%, составив на 1 апреля 47,1 трлн, свидетельствуют данные финансового рейтинга Банки.ру.

За 12 месяцев, прошедших с 1 апреля 2017 года, сумма выданных кредитов выросла на 9,7%, или 4,2 трлн рублей. При этом пять крупнейших кредитных портфелей на рынке за тот же период прибавили 5,3 трлн.

Безусловным лидером по динамике кредитного портфеля и за март, и за квартал, и за год стал банк ВТБ . При этом если рост за квартал и за 12 месяцев обусловлен преимущественно присоединением к ВТБ розничного банка ВТБ 24, то за месяц ВТБ показал уже органическую динамику, увеличив портфель почти на 3%, или 233,3 млрд рублей.

По итогам I квартала в пятерке крупнейших банков-кредиторов единственным негосударственным оказался Альфа-Банк. В целом пятерка крупнейших кредиторов выглядит так: Сбербанк , ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Альфа-Банк.

На шестой позиции по размеру совокупного кредитного портфеля находится еще один частный банк — Московский Кредитный Банк (рост кредитного портфеля за март — 1,4%, или 21,3 млрд рублей, за квартал — 0,3%, или 4,7 млрд).

Доля совокупного кредитного портфеля топ-пятерки банков увеличилась за 12 месяцев с 61,7% до 67,5% (на 1 января 2018 года этот показатель составлял 63,4%). Доля 100 крупнейших кредитных портфелей в общем объеме выросла за 12 месяцев менее существенно — с 95,9% до 97,1%.

Корпоративный кредитный портфель банковского сектора в марте увеличился на 623,6 млрд рублей, или 1,8%, за I квартал — на 2,2%, или 738,1 млрд, за 12 месяцев с 1 апреля 2017 года (без учета банков, не раскрывавших отчетность) — на 7,7%, или 2,46 трлн рублей. Объем портфеля кредитов, выданных юрлицам пятью крупнейшими корпоративными кредиторами, вырос за месяц на 1,6%, за квартал — на 3,6%, за год — на 12,2% (в денежном выражении — на 372 млрд, 824,2 млрд и 2,5 трлн рублей соответственно).

Из 500 действующих на 1 апреля 2018 года кредитных организаций 299 показали отрицательную динамику корпоративного кредитного портфеля в прошедшем месяце; у 41 из них сокращение превысило 10%.

Крупнейшее сокращение корпоративного кредитного портфеля в марте показал санируемый с участием Фонда консолидации банковского сектора Бинбанк (на 18,9 млрд рублей, или 18,7%).

По динамике роста корпоративного портфеля в марте из крупнейших банков выделяются ВТБ (рост на 203,3 млрд, или 3,6%) и Альфа-Банк (плюс 100,9 млрд, или 7,7%, за месяц). При этом доля просрочки в корпоративном портфеле ВТБ заметно уменьшилась за месяц — с 3,4% до 2,2%.

Совокупный розничный кредитный портфель российских банков в марте 2018 года, согласно данным финансового рейтинга Банки.ру, вырос на 1,6%, или 200,2 млрд рублей, за I квартал — на 3,3%, или 398 млрд, за 12 месяцев с 1 апреля 2017 года (без учета банков, не раскрывавших отчетность) — на 15,8%, или 1,7 трлн рублей.

Объем портфеля кредитов, выданных физическим лицам пятью крупнейшими розничными кредиторами, увеличился за месяц на 1,9%, за квартал — на 7,8%, за год — на 21,9% (в денежном выражении — на 155,7 млрд, 604,8 млрд и 1,5 трлн рублей соответственно).

Положительную динамику розничного кредитного портфеля в марте показали 213 банков, у 26 из них рост за месяц превысил 10%. Наиболее заметное увеличение в очередной раз показал Сбербанк (плюс 94,3 млрд рублей, или 1,9%, за март). С большим отрывом от него в пятерку лидеров вошли ВТБ (рост за квартал и за 12 месяцев преимущественно обеспечен присоединением розничного ВТБ 24), Газпромбанк, Альфа-Банк и РСХБ.

Наибольшее сокращение розничного кредитного портфеля в прошедшем месяце показали «Русский Стандарт» (минус 4,5 млрд рублей, или 3,7%) и Транскапиталбанк (минус 4,3 млрд, или 12,4%). Первый существенно уменьшил за 12 месяцев портфель розничных кредитов (на 23,3 млрд рублей, или 16,6%), а также остающуюся высокой долю просроченной задолженности в розничном портфеле — с 45,5% до 38,4%.