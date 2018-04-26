Несколько криптовалютных бирж приостановили прием депозитов стандарта ERC-20 в связи с обнаружением критической уязвимости в смарт-контракте Ethereum.

Первой биржей, прекратившей прием депозитов всех токенов такого стандарта, стала гонконгская торговая платформа OKex. Причиной стало обнаружение уязвимости BatchOverFlow в смарт-контракте Ethereum, которая позволяет мошенникам генерировать огромные объемы токенов и переводить созданные монеты на адреса на сторонних сервисах, манипулируя, таким образом, ценами на токены стандарта ERC-20.

Как сообщает Coinfox , далее о временном прекращении торгов такими токенами сообщил обменник Changelly. Причиной также была указана уязвимость и проверка систем безопасности, призванных противостоять этому багу. Американская криптобиржа Poloniex, недавно купленная криптохолдингом Circle за 400 млн долларов, также решила прекратить прием депозитов и вывод активов в токенах ERC-20 из-за уязвимости BatchOverFlow.

Такие же решения были приняты биржами Quoine, HitBTC, Huobi Pro. Последняя сообщила, что мошенники воспользовались уязвимостью в смарт-контракте Ethereum и создали 65 новемдециллионов токенов SmartMesh.

«Наша система обнаружила аномальные по объемам депозиты и не подтвердила их», — говорится в заявлении Huobi Pro.