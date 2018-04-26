Южнокорейский гигант игровой индустрии Nexon опроверг появившиеся ранее на этой неделе слухи о покупке ведущей европейской биткоин-биржи Bitstamp.

«Мы не планируем связывать криптовалюты с нашим игровым бизнесом», — заявил CEO Nexon Ли Джун-ху во время состоявшейся в среду, 25 апреля, пресс-конференции. Также он добавил, что возглавляемая им компания не исключает использования технологии блокчейн в разработке игр, сообщает ForkLog .

Напомним, как сообщал Банкир.Ру, в СМИ появилась информация о том, что специализирующаяся на онлайн-видеоиграх южнокорейская компания Nexon ведет переговоры о покупке старейшей биткоин-биржи Bitstamp. Сумма сделки может составлять до 350 млн долларов. Представители базирующейся в Люксембурге биржи Bitstamp отказались комментировать предполагаемую сделку с Nexon, посоветовав СМИ внимательно следить за всеми официальными заявлениями касательно данного вопроса.