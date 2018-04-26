Правительство России утвердило требования к банкам, в которых может быть открыт специальный счет для формирования фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Соответствующий документ опубликован на сайте Кабмина .



Положения о проведении конкурса по отбору российских банков для открытия счетов региональным оператором распространено в том числе на случаи открытия спецсчета для формирования фонда капремонта.

«Установлено, что в конкурсе могут принимать участие российские кредитные организации, в том числе входящие в одну банковскую группу или один банковский холдинг, соответствующие следующим требованиям: наличие кредитного рейтинга не ниже уровня «А+(RU)» по национальной рейтинговой шкале Аналитического кредитного рейтингового агентства и (или) кредитного рейтинга не ниже уровня «ruА+» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства «Эксперт РА»; размер собственных средств (капитала) должен быть не менее 250 миллиардов рублей по имеющейся в Банке России отчетности», — отмечается в постановлении.