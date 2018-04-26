Микрофинансовая компания (МФК) «Домашние деньги» 26 апреля должна исполнить оферту по выпуску облигаций на 1,25 млрд рублей. Хотя компания выплатила по бумагам купон , инвесторы предъявили к погашению более 90% выпуска. Если оферта исполнена не будет, компания допустит технический, а через месяц реальный дефолт, пишет «Коммерсант».



Заявки на предъявление бумаг к погашению держатели подавали с 18 до 24 апреля. Накануне компания подвела итоги, и они оказались неутешительны. Основатель компании Евгений Бернштам уточнил газете, что в рамках оферты предъявлены к погашению бумаги на сумму 1,15 млрд рублей.

Столь большая доля говорит о невысоком доверии инвесторов к эмитенту, указывают эксперты.

Для «Домашних денег» объем бумаг, предъявленных к погашению в рамках оферты, оказался неожиданным. По словам Бернштама, компания аккумулировала для выплат держателям облигаций 750 млн рублей, из которых 140 млн рублей были направлены на выплату купона. По данным издания, в среду руководство компании пыталось экстренно найти недостающую сумму для исполнения оферты.

«Обращались ко всем возможным инвесторам, предлагая, в частности, рассмотреть финансирование под залог портфеля займов или его приобретение, — говорит один из источников газеты. — Объем запрашиваемой поддержки — около 800 миллионов рублей». Об обращении «Домашних денег» за помощью в сопоставимом размере изданию рассказали и в ряде других финансовых структур. При этом все собеседники утверждают, что отказали компании.

У компании очень высокая просрочка по портфелю займов, указывают финансисты. По данным международной отчетности МФК «Домашние деньги» на 30 июня 2017 года (более поздние данные недоступны), ее портфель займов физлицам составлял 16,9 млрд рублей, из которых 12,6 млрд рублей имели просрочку более одного года. Практически 75% портфеля микрозаймов компании были фактически невозвратными. По итогам года портфель займов не вырос, а доля просрочки свыше одного года увеличилась.

Но ключевая проблема в том, что у «Домашних денег» очень высокая долговая нагрузка, а операционная прибыль низкая, указывают эксперты.

Несмотря на все перечисленное, Бернштам заявил газете, что «26 апреля все обязательства перед облигационерами, в том числе и в рамках оферты, будут исполнены в полном объеме за счет внутренних операционных ресурсов компании». Если же этого не произойдет, компания допустит технический дефолт, а через месяц — реальный, что, по мнению участников рынка, в текущей ситуации весьма вероятно.



