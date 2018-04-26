Российский рынок откроется нейтрально вследствие смешанной динамики торгов фьючерсов на мировые фондовые индексы. Несмотря на рост доходности гособлигаций США и состоявшиеся в среду аукционы по размещению 2-летних нот и 5-летних бондов со спросом в 2,8-3,6 раза против предложения, американские инвесторы стали возвращаться на фондовый рынок. Поскольку ожидания хорошей отчетности компаний за I квартал позволяют зарабатывать больше, чем 3% годовых по гособлигациям.

Отметим, что сегодня состоится аукцион по размещению 7-летних облигаций США, и спрос превысит предложение из-за роста доходности до 2,96% по этим бондам. В свою очередь, перечисленные факты вызвали небольшой отток иностранной ликвидности из российского рынка в последние 3-4 дня, что привело к снижению фондовых индексов, подъему доходности ОФЗ и ослаблению рубля. Кроме того, цены на нефть просели на 1,5-2%, что косвенно играло против рубля. На данный момент мы полагаем, что до конца пятницы рубль может укрепиться к доллару из-за уплаты налога на прибыль в субботу, которая является рабочей в РФ в этом году.

Однако длинные праздники и последующая инаугурация президента России являются факторами риска для российского рынка. После этого может последовать неодобрительная реакция высшей власти США, которая ищет возможность надавить на крупный российский бизнес с целью ослабить его позиции на мировом рынке. На этом фоне инвесторы отдадут предпочтение долларам.