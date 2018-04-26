Криптовалютная биржа Binance ответила на обвинения венчурной компании Sequoia Capital (Sequoia Capital China или SCC), полностью опровергнув информацию о несоблюдении договоренностей с ней в отношении возможного привлечения инвестиций в официальном сообщении.

Криптобиржа пояснила, что Верховный суд Гонконга рассмотрел претензии SCC и после проведения слушаний пришел к выводу, что запрет на ведение переговоров между криптобиржей и другими компаниями не может быть введен в силу на законных основаниях, сообщает Anycoin . Иск может рассматриваться как недобросовестный со стороны венчурной компании.

Таким образом, SCC придется покрыть все судебные расходы по данному разбирательству, а генеральный директор криптовалютной биржи Чжао Чанпэн не будет давать комментарии по нему, так как существенные спорные вопросы должны рассматриваться в ходе конфиденциального арбитражного разбирательства.

Напомним, как сообщал Банкир.Ру, калифорнийская венчурная компания Sequoia Capital обратилась в суд Гонконга с иском на криптобиржу Binance и ее гендиректора Чжао Чанпена, обвинив его в срыве сделки по покупке доли в Binance. Ожидалось, что доля Sequoia в криптобирже, которая на тот момент оценивалась в 80 млн долларов, составит 11%.