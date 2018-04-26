Эстонская компания Minery Global совместно с российским ООО «Майнери.ру» в октябре текщего года планируют запустить пять майнинговых комплексов в России. Три комплекса будут расположены в Братске, четвертый в Иркутске и пятый в Усть-Илимске. Общая мощность фабрики составит 55 МВт.

По словам организаторов, выбор места для ферм основывался на стоимости электроэнергии. В Иркутской области электроэнергия генерируется тремя ГЭС «Иркутскэнерго» – Иркутской, Братской и Усть-Илимской. Совокупные затраты на единицу мощности установленного оборудования составят всего 0,07 доларов за 1 кВтч, что достаточно экономно, сообщает Coinfox .

Поставщиком электроэнергии будет вступать АО «Братская электросетевая компания». Компании заняты получением необходимой документации.