Деньги россиян, в том числе криптокошельки, могут стать в 2018 году основными целями хакерских атак на мобильные устройства, предупреждает центр «Антистихия» и напоминает, что свыше 40% пользователей заходят в системы онлайн-банкинга с мобильных устройств, сообщает РИА Новости .

Деньги россиян, в том числе криптокошельки, могут стать в 2018 году основными целями хакерских атак на мобильные устройства, предупреждает центр «Антистихия» и напоминает, что свыше 40% пользователей заходят в системы онлайн-банкинга с мобильных устройств, сообщает РИА Новости .

«Антистихия» — всероссийский центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России.

Особую опасность, по мнению специалистов, представляет сращивание хакерских структур с террористами и использование их возможностей для организации массированных кибератак на объекты топливно-энергетического комплекса, узлы связи и системы жизнеобеспечения, что может привести к чрезвычайным ситуациям и техногенным катастрофам с многочисленными жертвами, а также нанести большой экономический урон.

«В зоне риска в 2018 году окажутся пользователи мобильных устройств. Около 41% пользователей в России заходит в системы онлайн-банкинга с мобильных устройств. В связи с этим значительные усилия злоумышленников в 2018 году будут направлены на смартфоны и планшеты. В сферу интересов киберпреступников попадут источники денег пользователей, в том числе криптокошельки», — говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

По данным центра, в 2017 году количество хакерских атак на российские информационные объекты, в том числе направленных на компрометацию учетных данных, увеличилось более чем в четыре раза. Больше всего атак приходилось на вирусы-шифровальщики (36%), эксплуатацию уязвимостей (26%) и компрометацию учетных данных (23%). В общем количестве хакерских атак в России DDoS-атаки занимают 8%, а манипулирование, взломы СМИ и социальных медиаресурсов — 6%.