Одна из ведущих криптобирж Чили Buda через антомонопольный суд вынудила два крупнейших банка страны, Banco del Estado de Chile и Itau Corpbanca, вновь открыть ее заблокированные счета.

По словам главы Buda Гильермо Торреальбы, несмотря на все усилия Чили показать себя как либеральную и открытую к новым технологиям, у нее есть вторая сторона – чрезвычайно консервативная. Так, например, хотя в СМИ и соцсетях вопрос о несправделивом закрытии счетов криптобирж активно обсуждается сообществом, банки игнорируют эту ситуацию, сообщает Altcoin . По его мнению, банковский сектор создает для криптовалют среду, «еще хуже, чем в Экадоре, Боливии или Китае».